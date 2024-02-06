الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه بني سويف" تنظم ثاني اللقاءات التوعوية للأئمة والخطباء

اللقاء
اللقاء

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، ثاني اللقاءات التوعوية لأئمة وخطباء مركز بنى سويف بمسجد أبو عقل بالبشري، ضمن الخطة الموضوعة بين الشركة ومديرية الأوقاف بالمحافظة لتوعية العاملين الجدد من الأئمة والخطباء لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة، ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وشرحت إدارة التوعية مستجدات الوضع المائي في مصر وكذلك تطورات المشروعات القومية التي تنفذ فى محافظة بنى سويف من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكدت التوعية على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد وعدم التلويث للمياه من المنظور الأخلاقى.

وأكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف أن الهدف من تنظيم تلك الندوات هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياة اليومية، وكذلك الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين، من خلال خطبة الجمعة، والفعاليات الدينية المختلفة.

وأوضحت المهندسة دينا عمر على الدور اﻹيجابي المنوط للخطباء والأئمة والوعاظ لتوعية جميع المواطنين بمختلف الفئات للحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه تم وضع خطة التوعية بترشيد استهلاك المياه ضمن خطة مديرية أوقاف بنى سويف في ظل التعاون المشترك بين المديرية وشركة مياه بنى سويف وخاصة لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد مهم ورئيسي للحياة، وتفعيلًا لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد، ومختلف الفعاليات الدينية، ودور الدين في الحفاظ على نعمة مياه الشرب وأن جعلها الله عز وجل مصدر للحياة.

بني سويف شركة المياه وزارة الأوقاف إدارة التوعية الأئمة والخطباء

مواد متعلقة

محافظ بنى سويف يشيد بتعاون وجهود الجامعة لتنفيذ فعاليات مهرجان "إبداع" 

ضبط منتحل صفة طبيب في بني سويف

محافظ بنى سويف يفتتح معرض "أهلًا رمضان" فى الواسطى

محافظ بنى سويف يلتقى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية

قطع المياه عن قرية منشأة طاهر وتوابعها بإهناسيا فى بنى سويف

محافظ بنى سويف يُشيد بفعاليات مهرجان "إبداع" فى موسمه الـ12

محافظ بنى سويف يتابع سير العمل فى برنامج "التعليم من أجل الغد"

الكشف وتوفير علاج لـ1480 في 6 تخصصات طبية ببني سويف

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس