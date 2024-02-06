"مياه بني سويف" تنظم ثاني اللقاءات التوعوية للأئمة والخطباء

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، ثاني اللقاءات التوعوية لأئمة وخطباء مركز بنى سويف بمسجد أبو عقل بالبشري، ضمن الخطة الموضوعة بين الشركة ومديرية الأوقاف بالمحافظة لتوعية العاملين الجدد من الأئمة والخطباء لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة، ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وشرحت إدارة التوعية مستجدات الوضع المائي في مصر وكذلك تطورات المشروعات القومية التي تنفذ فى محافظة بنى سويف من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكدت التوعية على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد وعدم التلويث للمياه من المنظور الأخلاقى.

وأكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف أن الهدف من تنظيم تلك الندوات هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياة اليومية، وكذلك الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين، من خلال خطبة الجمعة، والفعاليات الدينية المختلفة.

وأوضحت المهندسة دينا عمر على الدور اﻹيجابي المنوط للخطباء والأئمة والوعاظ لتوعية جميع المواطنين بمختلف الفئات للحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه تم وضع خطة التوعية بترشيد استهلاك المياه ضمن خطة مديرية أوقاف بنى سويف في ظل التعاون المشترك بين المديرية وشركة مياه بنى سويف وخاصة لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد مهم ورئيسي للحياة، وتفعيلًا لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد، ومختلف الفعاليات الدينية، ودور الدين في الحفاظ على نعمة مياه الشرب وأن جعلها الله عز وجل مصدر للحياة.