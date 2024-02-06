الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 137 حالة ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة الـ22 ببنى سويف

الازالات
الازالات

تابع د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22  لإزالة التعديات، في أسبوعها الثاني،منذ انطلاقها السبت قبل الماضي،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي،الذي  يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة  إلى أنه تم أمس إزالة 10 حالات تعد، ليصل  إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى 137حالة تعد (87على أراضي أملاك الدولة + 50 حالة تعد على أرض زراعية خاصة ) وذلك في الفترة من 27 يناير الماضي وحتى  5 الشهر الجاري.

بني سويف أملاك الدولة الأرض الزراعية الوحدات المحلية البناء المخالف

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