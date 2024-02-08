الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يعتمد المخططين التفصيليين لـ"كوم أبوراضى" و"بياض العرب"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف المخطط التفصيلي للمنطقتين الصناعيتين كوم أبو راضي وبياض العرب، حيث يشمل المخطط التفصيلي كل الاشتراطات والضوابط الإنشائية والاستعمالات للأراضي المخصصة وعروض شبكات الطرق، وغيرها من التفاصيل التي تسهل وتدفع بالاستثمار بالمنطقتين، وكذلك الحفاظ على حق الدولة، وضمان استعمال الأراضي في الأغراض المخصصة لها.

وأكد محافظ بني سويف، أن اعتماد المخطط التفصيلي، هو ثمرة جهود أكثر من عام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة وانعكاس ذلك على ملف الاستثمار بالإيجاب، لاسيما في مجال تيسير وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة يوجد على أرضها 8 مناطق صناعية مختلفة تتنوع ما بين مناطق للصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتأتي منطقتا بياض العرب وكوم أبو راضي، كأبرز وأكبر تلك المناطق على الإطلاق، حيث  تضارعان أكبر المناطق استثمارية إقليميًا وعالميًا، لاسميا بعد إنشاء بعض الشركات العالمية مصانع لها فى بنى سويف، مثل مصنع "سامسونج" بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية.

وأشاد محافظ بني سويف، بالتعاون المثمر بين مكتب الاستثمار بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، والمساحة العسكرية، والتي أثمرت عن إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن، ومثمنًا الجهد المبذول من منظومة العمل بمكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة، والذي ساهم بشكل كبير في إنجاز المخططات التفصيلية للمنطقتين.

وأعربت سلمي فتحي، مدير الاستثمار بالمحافظة، عن شكرها للمحافظ لدعمه المتواصل لمنظومة العمل الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، وأنه تنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف، فقد تم التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمكتب الاستشاري المسئول عن إعداد المخططات التفصيلية والهياكل الصناعية للمناطق الصناعية بمقر إدارة المساحة العسكرية، لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقتين الصناعيتين،  واللتين تم  اعتمادهما اليوم من المحافظ.

وأكدت "فتحي" أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية مبنية على هذا الاعتماد، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف الخاصة بالعمل المتواصل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من توجيهات ودعم الدولة لملف الاستثمار، خاصة  أن بني سويف هي من أولى المحافظات التي أنجزت المخطط التفصيلي، بجانب أنه تم انجاز المخطط للمنطقتين في آن واحد.

بني سويف محافظ بني سويف المناطق الصناعية الاستثمار كوم أبو راضي

مواد متعلقة

تحرير 830 محضرًا بمخالفات تموينية خلال حملات ببني سويف

"قومي المرأة" ببنى سويف ينظم لقاءات للتوعية بمخاطر ختان الإناث

بني سويف تستعد لافتتاح مشروعات خدمية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

نقيب معلمي بني سويف يثمن قرارات الرئيس السيسي تجاه المعلم

الموافقة على 50 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة فى بنى سويف

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف ببني سويف

إزالة 137 حالة ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة الـ22 ببنى سويف

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عاجل| هيلارى كلينتون: نتنياهو ليس جديرًا بالثقة ويجب الإطاحة به

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"