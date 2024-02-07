الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على 50 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة فى بنى سويف

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم 124 للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير  المستشار العسكرى  للمحافظة، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية، وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية الاستثمار ورؤساء الوحدات  المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات  أعضاء اللجنة.  

وناقش المحافظ خلال الاجتماع،  مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 11 تظلم، والموافقة على 50 طلب "39 جديد+11 إعادة عرض"ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن " إلى  5005 طلبا،فيما  بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3449عقدًا ( 2735 عقدمباني+  714 زراعة)،فيمايجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللقاء المفتوح بالمواطنين، والذى يتم فيه مناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن 

وفى لقاءه بالمواطنين، استمع المحافظ لأحد المواطنين الذى يلتمس الدعم الممكن من المحافظة لمواجهة ظروفه الصحية والمعيشية الصعبة " بحسب ما جاء فى شكواه" حيث يعاني المواطن من إعاقة حركية نتيجة حادث ولديه أبناء بمراحل التعليم المختلفة.

وقرر المحافظ، صرف إعانة مالية عاجلة للمواطن لمساعدته على التعامل مع ظروفه المعيشية بشكل مؤقت، مُوجهًا بعدد من الإجراءات لتحسين مستوى معيشة بشكل دائم.

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