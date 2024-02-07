الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب معلمي بني سويف يثمن قرارات الرئيس السيسي تجاه المعلم

مصطفى الديب
مصطفى الديب

ثمن مصطفى الديب نقيب المعلمين ببني سويف، اليوم الأربعاء، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي أصدرها وأعلنها اليوم، والتى تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين والمعلمين.

وأوضح نقيب المعلمين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يثبت لنا دائما أنه يشعر بقضايا المعلمين، وقريب من أحلامهم وطموحاتهم، وهو أساس وحدتنا جميعا، لقناعتنا بأن الرئيس قريب من الشعب وداعم لكل طموحاته، مؤكدًا أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد سفينة الوطن ومؤسس الجمهورية الجديدة، لغد أفضل، ووطن آمن مستقر، يبنى مستقبله بسواعد أبنائه المخلصين.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وشمات التوجيهات تخصيص 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا. وتبلغ الزيادة أيضا 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. 
 ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

 كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025. 

بني سويف المعلمين الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادات المعاشات تكافل وكرامة

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