محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الاحتفال الديني الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، إحياء لذكرى ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف.

بحضور: الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نواب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس المدينة،والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف والقيادات الأمنية والعسكرية التنفيذية وأعضاء البرلمان.

وبدأ الاحتفال بالاستماع لآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ صالح أبوالقاسم إمام وخطيب المسجد ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف،أشار خلالها إلى الدروس المستفادة من تلك الرحلة المقدسة، التي أسرى فيها المولى برسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج إلى السماء، مشيرًا إلى أهمية هذه الذكرى في الوقت الحالي، مؤكدا أهمية الاقتداء بخُلُق وسنة نبي الرحمة، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات وتواشيح دينية.

وتوجه المحافظ د.محمد هاني غنيم، بالتهنئة لأهالي وأبناء بني سويف بهذه المناسبة الكريمة، داعيًا المولى عزوجل، أن يمن على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبها بكل الخير واليمن والبركات.



وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الترتيبات الجاري تنفيذها،ومراجعة خطط استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية،ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي تعقدها المحافظة.

وذلك في إطار الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر"لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية بالتعاون مع مكتب المستشار العسكرى، اعتبارًا من الثامن عشر من فبراير الجاري، وذلك عن طريق محاكاة "تجارب افتراضية" لعدد من المواقف الطارئة التي قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها.