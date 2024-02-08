تحرير 830 محضرًا بمخالفات تموينية خلال حملات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الشهري الذي أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر يناير2024 "،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير،الذي عرضه وكيل الوزارة "المهندس وصفى عبد الله"،الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1288مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 332 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلًا عن السولار.

تحرير 478 محضرًا لمخالفات بالمخابز

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 478 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع: 172 نقص الوزن، 95 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 34 عدم إعطاء بون صرف، 77 لتدني مستوى النظافة،و3 محاضر لعدم وجود ميزان، 37 محضرًا للتصرف في الحصة، 47 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 13 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين "والبالغ عددهم 1187 تاجر تمويني بجانب 220 تاجر ضمن مشروع جمعيتي" فقد تحرير 44 محضرًا لبدالين تموينيين(28 لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و9 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 256محضرا منها: 80 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية،87محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،16محضرًا للذبح خارج المجازر، 3محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص،10 محاضرلحيازة سلع مجهولة المصدر،4محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،21 محضرًا لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم و5 محاضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و30 محضرًا لتجميع مواد بترولية.

بجانب تحرير 20 محضرًا ضد مسؤولى مستودعات للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، و5 محاضر لأصحاب طلبمات الرصيف لإدارتها بدون ترخيص وتم التحفظ على 2000 لتر سولار وبنزين 80، و2 محضر لمستودعين لقيام أصحابها باستبدال أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر المقرر، ومحضر لمستود آخر لتصرفه في 334 أسطوانة في السوق السوداء، ومحضر ضد أحد المسؤولين عن مستودع لتجميع أسطوانات بغرض بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على 90 أسطوانة، و2 محضر لمستودعين لعدم الالتزام بتنفيذ الحصة الشهرية

وفي ملف مواجهة الغش التجاري والاحتكار وحجب السلع، تم تحرير 7 محاضر لمحلات مواد غذائية لحيازة سلع تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها والتربح بطريق غير شرعي وتم التحفظ على 40 جوال دقيق بلدي مخصص للمخابز، ومحضر لصاحب محل أعلاف وكيمياويات لحيازته سماد مدعم محظور تداوله خارج منافذ وزارة الزراعة والتحفظ على 10 شكاير.

و5 محاضر لمحلات بقالة لحيازة وبيع سجائر مهربة ومجهولة المصدر والتحفظ على 282 قاروصة، و11 محضر لمسؤوليين محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي المُقرر من الشركة، و44 محضرًا لمحلات مواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية، و58 محضرًا لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وقد تم تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.