الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يُتابع معدلات تنفيذ مشروع مركز تنمية المهارات بالواسطى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، الإجراءات والخطوات العملية، التي نفذتها المحافظة ضمن خطتها لإنشاء مركز لتنمية المهارات  اليدوية والتراثية بعزبة النور التابعة لقرية الهرم مركز الواسطى، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لتنمية الصعيد وبالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتحت مظلة الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها محافظة بني سويف.

لقاء المحافظ بمدير وحدة التنمية الاقتصادية 

جاء ذلك خلال لقائه مدير وحدة التنمية الاقتصادية الدكتور علاء سعيد منسق المحافظة لتنفيذ المشروع " لاستعراض اللوحات الخاصة بالتصميم الهندسي لمركز تنمية المهارات وماتم تنفيذه من إجراءات أعمال مجسات داخل قطعة الأرض المخصصة للمشروع وبالتنسيق بين الآثار والمياه والكهرباء وتحت إشراف الوحدة المحلية، ليكون المركز  داعمًا كبيرًا فى مجال التدريب على الصناعات الحرفية واليدوية  والتراثية،بالاضافة إلى دراسة الاستفادة من قرب القرية من  هرم الميدوم على بعد  1كم تقريبا لإدراجها  ضمن البرامج السياحية للمحافظة  ، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع  في غضون 6 أشهر.

المركز على مساحة 1200 مترا 

وتبلغ مساحة المركز المزمع إقامته عليها 1200 مترًا، ويتم إنشاؤه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ليكون مركزًا للتدريب على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية  في مجالات  :تصنيع السجاد اليدوى والكليم،التحف والتماثيل الفرعونية من الرخام ووالألباستر،كراسي البامبو والجريد، والحفر على النحاس والخشب، تصنيع المنتجات الخزفية والفخارية

وشدد محافظ بنى  سويف، على أهمية تذليل الإجراءات اللازمة للبدء في مشروع إنشاء المركز، ضمن مبادرة تنمية وتطوير  القرية، وتحويلها إلى قرية منتجة توفر فرص عمل  وتحقيق تمكين اقتصادي لمواطينها  وتعديل سلوكهم إلى العمل الحر واستغلال الميزة التنافسية بقربها من هرم ميدوم  وتحويلها إلى  "قرية تراثية وحرفية وسياحية".

بني سويف محافظ بني سويف الواسطي تنمية المهارات الوحدة الاقتصادية

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