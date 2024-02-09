الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلتين فى حريق نشب بسبب "نار التدفئة" ببنى سويف

حريق
حريق

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، وأصيب 3 من أفراد أسرتهما، اليوم الجمعة، بعد تعرضهم للاختناق بسبب إشعالهم النيران بغرض «التدفئة» واستنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون داخل منزلهم بقرية ونا القس بمركز الواسطى شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلتين وإصابة 3 آخرين من أفراد أسرتهما بعد تعرضهم للاختناق بسبب إشعالهم النيران  بغرض «التدفئة»، واستنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون داخل منزلهم بقرية ونا القس بمركز الواسطى.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وجارٍ نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، والمصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية بإقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتيّ إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع طفلتين شقيقتين، هما « م.م.م» 15 سنة، وشقيقتها «ر.م.م» 13 سنة، وجارٍ نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وإصابة «ف.ح.ح» 40 سنة، و«م.م.م» 19 سنة، و«ا.م.م» 6 سنوات، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.

بني سويف الواسطي جثة اختناق اشعال النيران

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