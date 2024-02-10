السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اتجوز عليها عرفي".. سيدة تخنق زوجها في الشيخ زايد

المجني عليه
المجني عليه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل حارس داخل مدرسة بالشيخ زايد، حيث تبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة بسبب تعدد علاقاته النسائية وزواجه عرفيا من أخرى. 

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة حارس مدرسة في الحي ١٣ بمدينة الشيخ زايد داخل غرفته المخصصة للحراسة بالمدرسة، ووجه على الفور بانتقال قوات الشرطة لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

وأسفر فحص ضباط قسم شرطة الشيخ زايد ثان عن العثور على جثة أربعيني مخنوقة بإيشارب حريمي وإن المبلغ عن الواقعة زوجته التي حضرت إليه لمساعدته في تنظيف المدرسة قبل بدء الترم الثاني من العام الدراسي، حيث عثرت عليه جثة هامدة، شكل اللواء محمد الشرقاوي فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة. 

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