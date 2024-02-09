اعترافات جريئة لقاتلى محامى أسيوط داخل مكتبه

ادلى المتهمون بقتل محامي داخل مكتبه باسيوط باعترافات تفصيلية لجريمتهم بعدما القي القبض عليهم حيث قالوا ان جريمتهم تمت بدافع السرقة نظرا لامتلاك المحامي مبالغ مالية كبيرة داخل مكتبه ومنزله.

عامل بنك صغير في بيته

وقال المتهمون ان جميع اهل البلدة يعلمون ان المحامي المجني عليه يقوم باقراض الاموال لمن يحتاج على هيئة قرض بفائدة مثل البنوك " كان عامل بنك صغير في البيت" ويمول من يؤسس مشروعات صغيرة فلعب الشيطان يرأسهم للاستيلاء على ما يملك من الاموال خاصة انها قد تصل لملايين من الجنيهات.

وبالفعل تسللت المتهمة ومعاونيها لمنزل المحامي وبحثوا عن خزينة امواله خاصة بعد علمهم بتواجد زوجته وأولاده في القاهرة، وعقب استقراره في غرفته قاموا بمداهمته للاستيلاء على المفاتيح وعند قيام المحامي بمقاومتهم تخلصوا منه وسرقوا مبلغا ماليا وجنيهات من الذهب.

وواصل المتهمون اعترافاتهم أمام النيابة بأنهم تخلصوا من جهاز كاميرات المراقبة بإلقائه بمصرف المياه، وقسموا الأموال فيما بينهم وأخفوا جنيهات الذهب لحين التصرف فيها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في أسيوط من كشف غموض مقتل محامي داخل منزله بقرية المشايعة بمركز الغنايم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارته وصديقها وابن عمه بغرض سرقته، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

مقتل محامي داخل مكتبه

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمباحث الغنايم يتضمن العثور على جثة محامي يدعي "ع.م" مقتولا داخل منزله بقرية المشايعة بمركز الغنايم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والمباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة وجود آثار وأدلة على سرقة المجني عليه وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل.

ومن جانبه، قرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه لدية تعاملات مالية متعددة مع بعض المواطنين تشمل صرف قروض ومشاركة في مشروعات تجارية، وأنه يقيم داخل منزله الكائن بها مكتبه والذي يحتوي على خزينة لحفظ الأموال والأوراق.

وأضافت التحريات أنه عقب معاينة مكان الحادث تبين وجود محاولة سرقة للخزينة عقب مقتل المجني عليه بعدة طعنات وخنق بالرقبة.

جارته وعشيقها

وكشف فريق البحث الجنائي عقب فحص تعاملات المجني عليه مع جيرانه وتتبع كاميرات المراقبة أن الشكوك تحوم حول جارة المجني عليه وتدعي "سعاد.ح" ربة منزل.

وعقب تقنين الإجرءات والتتبع في خيوط القضية تبين أن المتهمة تعرفت على "سامح.م"، سائق توك توك، مقيم بمركز البداري من خلال تواجدها بأحد الأسواق.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة استعانت بصديقها التي ارتبطت به بعلاقه عاطفية في التخلص من المجني عليه لسرقة الخزينة التي تحتوي علي ملايين وكميات من الذهب، وعقب تقنين الإجرءات تم القبض عليهما، وابن عم المتهم الثاني.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة عقب الاتفاق فيما بينهم لسرقة أموال المجني عليه، وتضمن اعتراف المتهمين أنهم خططوا للتخلص من المجني عليه عقب دخولهم المنزل.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على نيابات جنوب أسيوط حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء معاينة تصويرية للواقعة وتحريات المباحث.