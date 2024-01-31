الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل مواطن وتهشيم رأسه لسرقته بمدينة نصر للجنايات

متهم
متهم

أحالت جهات التحقيق بمدينة نصرعاطل للجنايات لاتهامه بقتل شخص  بعد أن هشم رأسه، بهدف السرقة في مدينة نصر.

وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين الجاني والمجني عليه، وحاول أخذ منه متعلقاته وهاتفه بالقوة إلا أن الأخير رفض وقاومه.

وكانت بداية الواشقعة عندما ورد بلاغا  لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا بالعثور على جثة قتيل، وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى عبد الباسط.أ يرتدي ملابسه وبه آثار اعتداء بالرأس إثر مشاجرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدينة نصر جهات التحقيق قسم شرطة ثالث مدينة نصر مديرية امن القاهرة قتل

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