محاولة اغتصاب وراء مقتل محامي بني سويف وحرق مكتبه

كشفت مباحث بنى سويف، حقيقة مقتل محامي داخل مكتبه، واحتراق محتويات المكتب بالكامل بمنطقة الشيخ متولي الشعراوي بمدينة بنى سويف.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن بنى سويف، إخطارا من رئيس مباحث قسم بنى سويف، يفيد بالعثور على جثة (محمد.ق.ا) 72 سنة محامي داخل مكتبه، وإشتعال النيران في المكتب بعقار كائن بشارع الشيخ متولي الشعراوي، بمدينة بني سويف، وبمناظرته تبين وجود سلك حول رقبته، واشتعال النيران في المكتب.

وبسؤال اسرته، أكدوا بأن المحامي كان داخل مكتبه، وأن الأهالي في المنطقة أبلغوهم بحريق مكتب المحامي وعندما توجهوا إلى المكتب وجدوا جثته، داخل مكتبه وسط الحريق وعلى الفور، أمر اللواء مدير إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام ببنى سويف لكشف حقيقة الواقعة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهي ربة منزل تدعى (ن.م.غ) 35 سنة، مقيمة بمنطقة الشرق بمركز بنى سويف.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين المجني عليه، بعد محاولته الاعتداء عليها، بعد أن طلبت منه البحث عن شقة لها ولأولادها لتسكن فيها، وطلب المحامي أن تبقى بالمكتب مع أولادها، وفوجئت بمحاولته الاعتداء عليها، وأثناء المشاجرة وجدت سلك كهربائى فقامت بخنقه به، وأشعلت النيران فى المكتب وفرت هاربة.