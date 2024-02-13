5 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب «توكتوك» على الطريق الدائري ببني سويف.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق الدائري ببا بنى سويف.



ونقلت سيارات الإسعاف كلا من، محمد رجب طه 39 مقيم مدينة ببا مصاب اشتباه خلع بالكتف الايمن، اشرف محمد مبروك 32 سنة مقيم الفشن مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد سعيد عمر 20 سنة مقيم الفشن مصاب سحجات بالجسم، عل محمد عبد العظيم 30 سنة مقيم الفشن، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن، شمردن طة محمد،44 سنة سنة مصاب سحجات بالجسم، إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.