إصابة 12 شخصا فى حادث سير بالدقهلية

أصيب ١٢ شخصا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب منذ قليل، على طريق كفر غنام - برقين التابعة لمركز السنبلاوين فى الدقهلية.



تلقى اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد باستقبال شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب على طريق كفر غنام - برقين التابعة لمركز السنبلاوين محملة بالركاب، انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعه وتبين إصابة 12 شخصا من الركاب بكسور وكدمات وسحاجات.



وتوجهت ٧ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين لتلقى العلاج، جاري تحرير على المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

رفع 6000 طن مخلفات صلبة وقمامة بمدينة بلقاس

انطلقت أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة بمركز بلقاس بمشاركة 7 وحدات محلية، وقال "مختار"إنه تم رفع 6000 طن مخلفات صلبة وقمامة بنطاق قرية الجزائر التابعة لرئاسة المركز خلال اليوم الأول لأعمال الحملة..



جدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق المحافظة.