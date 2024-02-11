الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة للفصل الدراسى الثانى

الطلاب
الطلاب

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثانية للعام الدراسي 2023/2024، حيث شهدت جامعة المنصورة انتظام في الدراسة في اليوم الأول وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعي لحضور المحاضرات ومتابعة الجداول الدراسية، في ظل الإجراءات أمنية للأمن الإداري بالجامعة لتأمين الحرم الجامعي ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات.
 

وأنهت جامعة المنصورة أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية.
 

وانطلق الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات اعتبارًا من اليوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023/ 2024.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

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