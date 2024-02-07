الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بالدكتور عبده محمدين، نائب مدير مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية والدكتور أحمد حسن، استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس عادل الششتاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع بالدقهلية وأعضاء وفد الشركة عمرو القاضي وحازم أبوبكر والمهندس شريف أبورية، وذلك بحضور محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية وإبراهيم النجار وكيل الإدارة ومديري الادارات الفرعية بإدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة الدكتورة هدير زيد والدكتورة مي سمير ومحمد عبدالعزيز. 

وقد استهدف الاجتماع التنسيق بين كل الجهات والأجهزة المشاركة بالعمل في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بنطاق محافظة الدقهلية.

 

تفاصيل اللقاء

حيث استعرض "مختار" خلال اللقاء الإجراءات التنفيذية المتخذة والاستعدادات اللازمة بشأن البدء في تنفيذ مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو بمركز بلقاس، وذلك ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر بإشراف وزارة التنمية المحلية والذي يتم تنفيذه بتمويل أوروبي.

وأشار "مختار" إلى أن وفد الهيئة واستشاري المشروع والشركة القائمة على التنفيذ يقومون اليوم بالمعاينة على الطبيعة لأرض المشروع بقلابشو على مساحة 18 فدانًا. 

وطالب "مختار" مسئولي الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بالعمل الجاد لتذليل كل العقبات أمام احتياجات الشركة والهيئة للبدء في تنفيذ المشروع في مدة قدرها 12 شهرًا وسرعة دخوله الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات مواطني القرى الواقعة على مصرف كيتشنر.

وأشار محافظ الدقهلية إلى تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزي بلقاس ونبروه بالدقهلية.

وقال "مختار" إن معاينة الأرض المشار إليها يأتي ضمن إجراءات البدء في أعمال إنشاء المصنع المذكور، مضيفًا أن القرى الواقعة على مصرف كيتشنر وفروعه يبلغ عددها  29 قرية في كل من مركزي بلقاس ونبروه، حيث يمر بهما فرعي المصرف المذكور تحت مسمى "مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4" ويصبان في مصرف كيتشنر وأن مشروع تطوير المصرف يستهدف رفع كفاءته وكذلك الخدمات البيئية والنظافة بالبلاد المار بها، مشيرًا إلى أنه يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحي والمخلفات الصلبة بالقرى الواقعة على طول المصرف وفروعه.

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IMG-20240207-WA0012
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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة التنمية المحلية نائب مدير مشروع تحسين نوعية المياة

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