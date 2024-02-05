الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد فعاليات المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية

ايمن مختار
ايمن مختار

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمباني الحكومية (مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالدقهلية) بقاعة المؤتمرات بالمحافظة والذي يحاضر فيه العميد أشرف جلال، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، والعقيد ياسر البردويل وكيل إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور باسم الشريف، مدير عام مكتب المحافظ، والمهندسة شيماء الصديق، مدير إدارة المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، ومقرر المؤتمر، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

المرور على المنشآت والمباني الحكومية

وأكد المحافظ، ضرورة وضع برنامج للمرور على كل المنشآت والمباني الحكومية؛ للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال التنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية للاستعداد والجاهزية لأي كارثة أو حادثة قد تحدث.

وأشار مختار، إلى أن تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على المنشآت من أولى أولويات مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية، موجهًا بضرورة مراجعة كل المنشآت والمباني التي تقع تحت إداراتهم من أجل الحفاظ عليها.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من تطبيق إجراءات السلامة هو الحفاظ على أرواح العاملين في هذه المنشآت والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن عدم مراجعة هذه المنشآت سيؤدي إلى وقوع أضرار بهذه المنشآت وتعريض العاملين بها للخطر.

ووجَّه مختار، بالتنسيق الكامل بين مديري المديريات والوحدات المحلية مع إدارة الحماية المدنية للإطلاع علي كل مستجدات السلامة والصحة المهنية لتطبيقها على المنشآت والمباني الخاضعة لهم وتدريب العالمين لديهم على هذه المستجدات.

وثمَّن المحافظ، دور مديرية أمن الدقهلية وإدارة الحماية المدنية بالدقهلية، على تثقيف وتدريب مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية على كيفية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على المنشآت والمباني التي تقع تحت ولايتهم، بالإضافة إلى تدريب العالمين بالمديريات والوحدات المحلية على كيفية مجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

ايمن مختار
ايمن مختار
ايمن مختار
ايمن مختار
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المؤتمر التثقيفي الحماية المدنية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: الانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لتدوير قش الأرز

"صحة الدقهلية": مناظرة 2900 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بُعد"

محافظ الدقهلية يتفقد اللمسات النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد على النيل

إحالة 315 محضر مخالفات تموينية بالدقهلية للنيابة

مختار: مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة تحولت من فكرة إلى مؤسسة وحالة مجتمعية

السيطرة على حريق بمحل فطائر بالدقهلية

غدًا.. انقطاع المياه 12 ساعة عن 3 مراكز بالدقهلية

للمرة الثانية خلال شهر.. حريق هائل بمحلات سوق الخواجات بالمنصورة

الأكثر قراءة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟