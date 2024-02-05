محافظ الدقهلية يشهد فعاليات المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمباني الحكومية (مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالدقهلية) بقاعة المؤتمرات بالمحافظة والذي يحاضر فيه العميد أشرف جلال، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، والعقيد ياسر البردويل وكيل إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور باسم الشريف، مدير عام مكتب المحافظ، والمهندسة شيماء الصديق، مدير إدارة المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، ومقرر المؤتمر، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

المرور على المنشآت والمباني الحكومية

وأكد المحافظ، ضرورة وضع برنامج للمرور على كل المنشآت والمباني الحكومية؛ للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال التنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية للاستعداد والجاهزية لأي كارثة أو حادثة قد تحدث.

وأشار مختار، إلى أن تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على المنشآت من أولى أولويات مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية، موجهًا بضرورة مراجعة كل المنشآت والمباني التي تقع تحت إداراتهم من أجل الحفاظ عليها.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من تطبيق إجراءات السلامة هو الحفاظ على أرواح العاملين في هذه المنشآت والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن عدم مراجعة هذه المنشآت سيؤدي إلى وقوع أضرار بهذه المنشآت وتعريض العاملين بها للخطر.

ووجَّه مختار، بالتنسيق الكامل بين مديري المديريات والوحدات المحلية مع إدارة الحماية المدنية للإطلاع علي كل مستجدات السلامة والصحة المهنية لتطبيقها على المنشآت والمباني الخاضعة لهم وتدريب العالمين لديهم على هذه المستجدات.

وثمَّن المحافظ، دور مديرية أمن الدقهلية وإدارة الحماية المدنية بالدقهلية، على تثقيف وتدريب مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية على كيفية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على المنشآت والمباني التي تقع تحت ولايتهم، بالإضافة إلى تدريب العالمين بالمديريات والوحدات المحلية على كيفية مجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

ايمن مختار