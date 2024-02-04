الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد اللمسات النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد على النيل

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اللمسات النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره قبل افتتاحه في اعياد الدقهلية الأيام القادمه، حيث يبلغ اجمالي طول الممشي 1،250 متر، وبعرض يصل الي 14 متر ويضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال بالإضافة إلي كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة.
 

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق بمنطقة الدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، ومني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.
 

وقال المحافظ، كل الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي  الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل، ووجه أيضًا الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع  .
 

مختار: افتتاح اكبر ممشي سياحي بالدقهلية علي النيل قريبا

وأشار مختار، الى أنه قريبًا سيتم افتتاح اكبر ممشي سياحي بالدقهلية علي النيل  ليكون متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ليكون متنفسًا للأسر ولكبار السن والشباب وجميع الفئات وهو يعد اطول ممشي سياحي بالمحافظة بالمجان.
 

كما قال المحافظ، نسعي لأن تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها من خلال إنشاء وتطوير الامكان الترفيهية بها ورصف شوارعها وتطوير وتجميل الميادين بها، مؤكدًا علي أننا جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة مستمرون بكل عزم وإصرار علي تطوير مدينة المنصورة عاصمة الفن والثقافة والطب والأدب بالإضافة إلي تطوير كافة مدن المحافظة.
 

وأوضح مختار، بأن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهليه وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.

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Screenshot_20240204-180323
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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المنصورة رئيس حي شرق المنصورة

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