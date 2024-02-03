السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق بمحل فطائر بالدقهلية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق اندلع في أحد المحلات لبيع الفطير قبل امتداده للمحلات المجاورة، وذلك بشارع المستشفى العام بمدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، باندلاع حريق في أحد المحلات بالمدينة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة علي الحريق، وبالفحص تبين اندلاع حريق بمحل لبيع الفطير، مقابل مسجد الإسعاف بشارع المستشفى العام بالمدينة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

قوات الحماية المدنية الدقهلية السيطرة علي حريق منية النصر مدير أمن الدقهلية

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