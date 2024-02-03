السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مختار: مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة تحولت من فكرة إلى مؤسسة وحالة مجتمعية

التكريم
التكريم

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم السبت فعالية تكريم متطوعي مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية لجهودهم المبذولة من أجل تحقيق أهداف مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور العقيد إسماعيل معوض والعقيد محمد البدراوي مديري مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، ومحمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ بالدقهلية، وعدد كبير من متطوعي مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية.

وتقدم "المحافظ " بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإهدائه مبادرة حياة كريمة إلى أهالينا في الريف المصري التي غيرت وجه الحياة لأكثر من  60% من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة هي هدية الرئيس لتقديم كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية لكافة قرى مصر.
 

مختار: مبادرة الرئيس السيسي  حياة كريمة تحولت من فكرة إلى مؤسسة

وأشار "مختار" إلى أن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة تحولت من فكرة إلى مؤسسة ثم إلى حالة مجتمعية شارك فيها كافة أطياف الشعب المصري لتقديم كافة أوجه الدعم لأهالينا في الريف المصري، مؤكدًا على أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه أجيال وأجيال وسيظل حديث العالم لقرون.
 

كما قدم "المحافظ" الشكر والتقدير لكل متطوعي مؤسسة حياة كريمة من أبناء الدقهلية على كل ما قدموه وبذلوه من جهد وعطاء من أجل نجاح مبادرة حياة كريمة بالدقهلية وتحقيق أهدافها المرجوة من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكافة أجهزة الدولة المختلفة.
 

وثمّن "مختار" دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية على جهودهم المتميزة والارتقاء بمؤسسة حياة كريمة حتى أصبحت الأولى على مستوى المحافظات من خلال تنفيذ العديد من البرامج، وتقديم مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وأكشاك وقروض حسنة للمرأة المعيلة وغيرها من المبادرات والبرامج المنبثقة من مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى المشاركة في التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين وغيرها الكثير والكثير.

وفي نهاية الحفل أهدى مسئولو مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية درع المؤسسة إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على كل ما قدمه من جهد غير مسبوق ودعم كبير للمؤسسة لتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، حتى أصبحت الدقهلية الأولى في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمركز شربين، وفي ذات السياق كرم "محافظ الدقهلية" محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية المهندس وعددًا كبيرًا من المتطوعين المتميزين بكل مركز من مراكز المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مؤسسة حياة كريمة السيسي

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