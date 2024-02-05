"صحة الدقهلية": مناظرة 2900 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحه بالدقهليه أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 2908حالات خلال الشهر الماضى،تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

وكشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة، أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 361حالة باطنة ، 408 بتخصص الجلدية و182 حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 24 حالة حرجة ونحو 158حالة أطفال إلى جانب71حالة نساء وتوليد



ولفتت إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

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