"آداب المنصورة" تعقد الدورة التدريبية الثانية للأئمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية

تعقد كلية الآداب بجامعة المنصورة، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، الدورة التدريبية الثانية للأئمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية في الفترة من الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى الأربعاء ٧ فبراير ٢٠٢٤ في تنمية مهارات اللغة العربية بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب.

تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب، والدكتور صفوت نظير وكيل أول وزارة الأوقاف بالدقهلية، وتنسيق الدكتور سهير محمد وحيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحاضر فيها كبار الأساتذة من كلية الآداب والتربية، ويتضمن جدول فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية:

- النظم اللغوي في القرآن الكريم يحاضرها دكتور إبراهيم بركات.

- قطوف من البلاغة القرآنية يحاضرها دكتور مختار عطية عبدالعزيز.

- المعاجم العربية العامة والمتخصصة وفائدتها في إعداد الخطبة يحاضرها دكتور إسماعيل مصطفى.

- الأخطاء الشائعة في لغة الخطابة المعاصرة يحاضرها دكتور سيد خضر.

- مهارات الحوار في القرآن الكريم يحاضرها دكتور محمد الواقدي.

- شعر الزهد والحكمة والاستشهاد به في الخطابة المعاصرة يحاضرها دكتور علي الغريب.

يحاضر فيها كبار الأساتذة من كلية الآداب والتربية يتضمن جدول فعاليات الدورة التدريبية للائمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية: النظم اللغوي في القرآن الكريم يحاضرها دكتور إبراهيم بركات، قطوف من البلاغة القرآنية يحاضرها دكتور مختار عطية عبدالعزيز، المعاجم العربية العامة والمتخصصة وفائدتها في إعداد الخطبة يحاضرها دكتور إسماعيل مصطفى، الأخطاء الشائعة في لغة الخطابة المعاصرة يحاضرها دكتور سيد خضر، مهارات الحوار في القرآن الكريم يحاضرها دكتور محمد الواقدي، شعر الزهد والحكمة والاستشهاد به في الخطابة المعاصرة يحاضرها دكتور علي الغريب.

تفاصيل الجولات المرورية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الطبيعي، كثفت المرور خلال الشهر الماضي على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وكشف "مكين" في بيان اليوم، أن عدد الجولات المرورية بلغ 110 زيارات إشرافية لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها، منية النصر، ومحلة دمنة ودكرنس بالإضافة إلى ميت غمر وجمصة وبلقاس.

من جانبه، قال الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي، إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي خلال الشهر الماضي استقبلت 10آلالاف و712 حالة بإجمالي جلسات تجاوز 65 ألفًا و437 حالة اشتملت على 5607 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي.

ولفت عبد المنعم إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي قامت بتحقيق المستهدف لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر، الغسيل الكلوي، والحضانات وعناية الأطفال.