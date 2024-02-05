محافظ الدقهلية: الانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لتدوير قش الأرز

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري مع عدد من مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

واستعرض "مختار" خلال الاجتماع أسلوب العمل داخل الإدارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقًا لصالح المواطن الدقهلاوي.



وشدد "مختار" على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأرض الزراعية في إطار الموجة 22 لإزالة التعديات لتحقيق المستهدف بجميع مراحل تنفيذ الموجة المقررة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في ضرورة الحفاظ على أراضي الدولة والأرض الزراعية باعتبار هذا الأمر قضية قومية.



ووجه "مختار" لأهمية المتابعة اليومية لأعمال تطوير كورنيش النيل بالمنصورة وتحديد توقيتات ملزمة لمقاول التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية المقررة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة عاصمة المحافظة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

محافظ الدقهلية يؤكد ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وفي ذات السياق، أكد "مختار" ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين على مدار فترات تنفيذ الخطة، كما أكد "مختار"سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بانشاء مصنع لتدوير قش الأرز والاستفادة القصوي من الانتاج السنوي للدقهلية من قش الأرز وتحقيق الجدوي الاقتصادية منه، مشيرًا إلى أنه يجرى الإعداد لعرض المشروع على أحد المستثمرين الأجانب.



وفي ذات السياق، أكد "مختار" أن تحديد التوقيتات هي العامل الأساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل على إنهائها وفقًا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين، كما أشار إلى أن المتابعة المستمرة أساس النجاح لتلافي الملاحظات وإنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة انجاز العمل وفقًا للبرامج الزمنية المقررة.

وقال "مختار" إننا نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلى كل مسئول أن يؤدي عمله بما يرضي الله.



وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير خلال الاجتماع للقائمين علي العمل بالحملة الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية لحصول الدقهلية علي المركز الاول في التكليف الرئاسي لجاهزية المعدات للتصدي للازمات والتعامل معها.



وخلال الاجتماع، أكد "مختار" أهمية المتابعة الجادة لمشروعات المنطقة اللوجيستية بطلخا ومقترح مشروع مجمع خدمات حكومية بالمنصورة ومنتزه عروس عروس النيل بطلخا، وذلك لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وتناول" مختار"خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الأخرى التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت موقف تحصيل إيرادات الدولة وتوصيل المرافق لمساكن الجلاء وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات إزالة وموقف الأعمال بحديقة الحيوان بالمنصورة وإنشاء فندق بشارع سعد زغلول بالمنصورة.

جانب من الاجتماع