الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموجة الـ22.. إزالة 299 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالدقهلية

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال الفترة من 27 يناير حتى 12 أبريل المقبل.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى بدأت من 27 يناير وتنتهي في 16 فبراير، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 24 فبراير الجاري حتى 15 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من 23 مارس حتى 12 أبريل المقبل.

13 قرار إزالة

وصرح مختار، بأن ما تم تنفيذه اليوم بلغ 13 قرار إزالة لحالات تعدٍ من بينها 6 قرارات تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة (334) مترًا مربعًا، و7 قرارات تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة (3769) مترًا مربعًا بمراكز المطرية ودكرنس ولاية الري وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما أوضح المحافظ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الحملة حتى الآن بلغ 299 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها 241 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة (14.568 متر مربع)، بالإضافة إلى 29 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة (1 فدان و2 قيراط و2 سهم)، وكذلك 29 قرار تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة (11.075 متر مربع).

ووجَّه المحافظ، بضرورة اتخاذ إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية.

ازاله التعديات
ازاله التعديات
ازاله التعديات
ازاله التعديات
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مدير أمن الدقهلية اللواء مروان حبيب

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