الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع معدلات الأداء في المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن واحياء المحافظة في كافة القطاعات في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024-2023، و تابع أعمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن طلخا وحي شرق المنصورة وبلقاس.

كما قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال الانتهاء من إعادة رصف ورفع كفاءة شارع كامل ليلة بمدينة طلخا، أحد أهم الشوارع  والمحاور المرورية بالمدينة وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله، ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023- 2024 بداية من سنترال طلخا باتجاه شركة كهرباء طلخا ومصنع الدلتا للاسمدة.


وقال محمد أمين رئيس حى شرق المنصورة،  أنه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع بنطاق الحى حيث يتم رصف ورفع كفاءة شارع نصر الاسلام بعزبة الشال، ضمن اعمال الخطة الاستثمارية لهذا العام.
وقالت غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه تم متابعه اعمال الخطه الاستثماريه تمهيدا لوضع الطبقة النهائيه لاعمال الرسم ومتابعه اعمال تطوير المناطق الغير مخططة بالمدينه حيث تجري أعمال الرصف بشارع الجراج ضمن أعمال الخطه الاستثمارية للتأكد من الالتزام بكافة الشروط والمواصفات الفنية بالتوازي وان يتم التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المقرر في هذا الشأن.

وأكد مختار، علي أهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ،  مشيرا لضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

 

إحالة 123 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية


وأكد محافظ الدقهلية،  أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار،
وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
 

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري ومباحث التموين باشراف العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية اسفرت عن تحرير 123 محضرا بالمخالفات بنطاق 10مراكز ومدن شملت مراكز ومدن طلخا وشربين والسنبلاوين وبلقاس والمنصورة وميت غمر  وجمصه والجمالية ومنية النصر وميت سلسيل  بنطاق المحافظة وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.. 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المنصورة طلخا

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