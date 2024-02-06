محافظ الدقهلية: المشروعات المزمع تنفيذها تخدم الانتاج الزراعي والداجني والحيواني

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.



وأوضح "مختار" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية، وتتضمن أيضًا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي



وأشار "مختار" إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديده تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدره علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصاديه كبيرة.

وأضاف "مختار" أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعه في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.



ومن جانبه، أوضح مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار، أن اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والصحة والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي إدارات الاستثمار والتعاون الزراعي والانتاجي والانتاج الحيواني والتخطيط العمراني والحوكمة والمتابعة والإدارات الزراعية المختصة، قامت بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق مركزي مدن طلخا وبلقاس، تمهيدًا للعرض على اللجان الفنية والدائمة واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ للموافقة على إقامة تلك المشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار بنطاق الدقهلية.

جانب من المعاينه بمراكز ومدن الدقهلية