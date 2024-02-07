الكشف على 1712 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية قراش ببلقاس

وجّه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية، الإثنين والثلاثاء، في قرية قراش مركز بلقاس، تحت إشراف الدكتور علياء أبوالسعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1712 مريضًا.

وضمت القافلة 12 عيادة منها: "2 أطفال- 2 باطنة- رمد- الأنف والأذن- نساء وتنظيم أسرة"، فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray".



وجاء بيان القافلة كالتالي: "باطنة 348، أطفال 351، جراحة 89، أسنان 112، جلدية 166، رمد 136، أنف وأذن 112، عظام 237، نسا وتنظيم أسرة 161".

كما تم إجراء 331 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 86 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ125 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 70 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 18 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 52 ندوة تثقيفية، و135 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني لاستكمال علاجهم بمستشفيات الجامعة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عددًا من الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين تم استقبالهم بمستشفيات جامعة المنصورة لاستكمال علاجهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.



رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال، المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور أمير فكرى، مدير مستشفى الطوارئ، الدكتور خالد المهدى، مدير عام الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة.

جانب من القافله

جانب من القافله