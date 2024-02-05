الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص سقط من القطار بمحطة طلخا في الدقهلية

القطار
القطار

أصيب شاب بإصابات متفرقة إثر سقوطه من قطار قبل أن يتوقف بأحد محطات الدقهلية، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز طلخا يفيد بورورد بلاغ من عدد من المواطنين بمحطة قطار طلخا بسقوط شاب من القطار واصابته.


وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص، وتبين أن المصاب يدعى مؤمن محمد السيد 24 حيث سقط داخل محطة قطار طلخا قبل توقف القطار، وأصيب بكسر وسحجات وكدمات بالوجه وجرح بالرأس 
 

وتم نقله عبر سيارة الاسعاف الى المستشفى العام التخصصى، وجاري تحرير محضرا بالواقعه لاخطار النيابة العامة.

 

 

اصابة شاب طلخا الدقهلية المستشفى العام التخصصي سقوط شاب من القطار

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