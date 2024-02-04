الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مختار: ضرورة وضع خطة عمل تستهدف استرداد ممتلكات قطاعي النقل والطرق المعتدى عليها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور العميد عمر شاش رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام بالمحافظة وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة معوقات تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للهيئات والجهات والشركات التابعة لوزارة النقل، وكذا مناقشة آليات التنفيذ لإزالة هذه التعديات وفقا للمستجدات التي تطرأ علي كل حالة، وذلك تنفيذا لقرار "محافظ الدقهلية" الصادر في هذا الشأن برقم 1245 لسنة 2023م وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشأن تحديد مواعيد للازالات المشار اليها وذلك في اطار اعمال الموجة 22 لازالة التعديات علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية والقيام باسترداد الاراضي المتعدي عليها، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وقد أكد "مختار" خلال الاجتماع أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
 

محافظ الدقهلية يؤكد علي ضرورة وضع خطه عمل تستهدف استرداد ممتلكات قطاعي النقل والطرق

وأكد "مختار" علي ضرورة وضع خطه عمل تستهدف استرداد ممتلكات قطاعي النقل والطرق المتعدى عليها ودراسة عدد من الحالات دراسة متأنية قبل التنفيذ وأهمية الاستغلال الأمثل للأرض حتي لا يعاد الاعتداء عليها.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية عمر شاش رئيس مكتب الرقابة الادارية

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