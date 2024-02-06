الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن عددٍ من المناطق بالمنصورة لإجراء أعمال الصيانة الطارئة

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، أنه تقرر قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة، غدًا الأربعاء، اعتبارًا من الساعة 12 ليلا حتى الساعة 5 صباح الخميس، لإجراء أعمال صيانة طارئة علي خط 12 بوصة بولي إيثلين.

وتابع البيان، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة تشمل شارع الجمهورية ابتداء من فندق رمادا وحتي فيلا غيث نطاق حى غرب المنصورة. 
 

ووجه محافظ الدقهلية، المحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع مسئولى الشركة بسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لاعمال الصيانة المشار اليها..

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز،ضرورة العمل باتخاذ مايلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. 

محافظ الدقهلية يُشدد على تكثيف العمالة لزيادة معدلات تنفيذ المشروعات

من ناحية أخرى، تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن واحياء المحافظة في كافة القطاعات في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 حيث تابع "مختار"اعمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن طلخا وحي شرق المنصورة وبلقاس..

كما قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال الانتهاء من اعادة رصف ورفع كفاءة شارع كامل ليله بمدينة طلخا احد اهم الشوارع  والمحاور المروريه بالمدينة وذلك ضمن خطة رد الشيء لاصله ضمن اعمال الخطة الاستثماريه للعام المالى 2023 /2024 بداية من سنترال طلخا باتجاه شركة كهرباء طلخا ومصنع الدلتا للاسمدة.

وأكد "مختار"علي اهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ،  مشيرا لضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين..

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المنصورة حى غرب المنصورة

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