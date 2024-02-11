الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سعودية تمنح الدكتورمحمد غنيم جائزة "الريادة والابتكار"

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

حققت جامعة المنصورة، إنجازًا علميًا جديدًا يضاف الى قائمة إنجازاتها فى إطار سعيها الدائم للارتقاء بتصنيفها العلمى والبحثى بين جامعات العالم ومؤسساته البحثية من بين 650 متقدمًا.


فازت البحوث المقدمة من الدكتور محمد أحمد غنيم، رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والمتعلقة بأبحاث استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر، بجائزة أفضل إنتاج علمى فى الريادة والابتكار والمقدمة من جامعة الأمير محمد بن فهد، بالمملكة العربية السعودية

ومن جانبه قدم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة خالص التهنئة للعالم الجليل الدكتور محمد أحمد غنيم، لحصوله على جائزة أفضل إنتاج علمى فى الريادة والابتكار


مؤكدًا أن الجائزة تعد تكريمًا للأبحاث العلمية لعالم من علماء جامعة المنصورة، حيث سِجل  بتاريخ جامعة المنصورة الحافل العديد من الإنجازات العلميَّة والبحثيَّة وعمل فى سبيل بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه، لتتصدر الجامعة  بكل اقتدار مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار لتتبوأ المكانة التي تطمح إليها بين الجامعات العربية الإقليمية والعالمية.

جامعة المنصورة المنصورة محمد أحمد غنيم رائد زراعة الكلى مؤسس مركز جراحة الكلى

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