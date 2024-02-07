47 أستاذًا يحاضرون بالمؤتمر السنوي لـ"جراحة العظام" بطب المنصورة

يعقد المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنصورة يومى ١٥ - ١٦ فبراير ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب.



ويترأس المؤتمر الدكتور أكرم حماد أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام ومقرر اللقاء دكتور عبد الرحمن الجنايني وسكرتير المؤتمر دكتور أدهم الشرقاوي.

ويناقش المؤتمر هذا العام أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في علاج مرضى جراحة العظام، وكذلك المضاعفات الناتجة عنها وكيفية تجنبها باستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتوفير نتائج افضل للمرضى.

ويعقد المؤتمر على مدار يومين يحاضر فيه 47 أستاذ متميز كل في مجال تخصصه هم الأبرز في مصر من كلية طب المنصورة و 7 جامعات مصرية.

كما يتم عرض بعض الحالات الإكلينيكية للمناقشة المفتوحة مع الحضور لزيادة خبرات شباب جراحي العظام وهو هدف أساسي لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية.

يشارك بالمؤتمر ما يزيد عن 300 من جراحي العظام من محافظات الدقهلية والغربية ودمياط للتواجد في هذا التجمع العلمي المميز لما يتمتع به المؤتمر من تاريخ مليء بالنجاحات.