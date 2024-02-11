الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة حالات بناء مخالف في طلخا والسنبلاوين وشربين ونبروة

ازاله التعديات
ازاله التعديات

أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.
 

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين وشربين ونبروة للإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة. 
 

تفاصيل التقرير

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع تشوينات من داخل تعدي قديم بالأرض الزراعية بقرية الأورمان التابعة للوحدة المحلية بالمنيل وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة كما تم متابعة تنفيذ إزالة تعدي بالبناء عبارة عن بناء زياده على ٢٥٪؜ بسقف بمنطقة أرض العنب بطلخا وتم مصادرة مواد البناء أيضًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.
 

وقال حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إنه تم متابعة تنفيذ تنفيذ إزالة فوريه لأحد المواطنين بناحية قرية المخزن التابعه للوحده القروية بميت غريطة عبارة عن بناء مخالف للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ حيث تم بناء غرفة من ثلاثة جوانب بطول ٥م تقريبًا وارتفاع ٣م على الأرض الزراعية وتمت الإزاله على نفقة المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه بالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين والمكتب الزراعى بقرية المخزن ورئيس الوحدة القروية المختصة. 

كما قال إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة شربين، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه وسميلات خرسانيه ومباني بالطوب الأبيض بقريه أبو جلال على مساحة 80 متر مربع، حيث تمت الإزالة الكلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة. 

وقال اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروة، إنه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز  والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بإشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة. 
 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

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