محافظ الدقهلية: إنشاء مصنع على مساحة 30 فدانًا يستوعب إنتاج قش الأرز

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، باللواء حسام جعفر، مسئول الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار والوفد المرافق له وأحد المستثمرين اليمنيين وتم خلال اللقاء لبحث واستعراض تنفيذ مشروع مصنع لانتاج الاخشاب متوسطة الكثافة من قش الأرز.

وقال "مختار" إن المصنع المزمع تنفيذه على مساحة 30 فدانًا بمنطقة قلابشو ببلقاس يستوعب مليون طن قش أرز من محافظة الدقهلية باعتبارها أولى المحافظات الزراعية، حيث تنتج 27% من إنتاج الأرز وقش الأرز على مستوى الجمهورية.

وأشار "مختار" إلى أن المصنع يحقق الاستفادة الاقتصادية القصوى من قش الأرز ويسهم في القضاء على التعامل السلبي مع المخلفات الزراعية في مقدمتها قش الأرز لتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وفي إطار الزيارة كلف "مختار" مسئولي إدارة البيئة وممثل مديرية الزراعة بالدقهلية لمرافقة ضيوف المحافظة في زيارة ميدانية للموقع المقرر إنشاء المصنع عليه بقلابشو ببلقاس وكذا زيارة ميدانية لمصنع المخلفات بسندوب للتعرف على الطبيعة على ما يتم على أرض الدقهلية فيما يتعلق بمنظومة المخلفات والتعامل معها من خلال مصانع التدوير التي تم تنفيذها.

حضر اللقاء باسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وفكرية سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور عماد النجار، مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، والدكتورة أميرة يوسف، مدير مركز شبكات المرافق، والدكتورة صفاء جمعة، وكيل إدارة الشئون القانونية وبدر السيد، مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة، وسعد إسماعيل، وكيل إدارة الأملاك، وطه السباعي، نائب رئيس مركز بلقاس.

محافظ الدقهلية: إنشاء مصانع تدوير جديدة للمخلفات الصلبة

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، ومحمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه وذلك لزيارة وتفقد ومعاينة مصنع تدوير المخلفات الصلبهة بمركز ومدينة أجا؛ لحصر الاحتياجات للازمة لتطوير المصنع وذلك في إطار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية تمهيدًا لإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية وذلك في إطار استكمال منظومة تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظة وتشمل أعمال التطوير تركيب بلاطات خرسانية وإنشاء سور خرساني وخزان تجميع سائل الرشيح ومنظومة حماية مدنية وإطفاء وأعمال رفع كفاءة شاملة للمصنع المذكور.

وفي هذا السياق أوضح "مختار" أن إنشاء مصانع تدوير جديدة للمخلفات الصلبة أو إعادة تأهيل الموجود منها بنطاق المحافظة يأتي في إطار دعم وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهم المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقال "مختار" إن المحافظة استهدفت من خلال خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات تعظيم الاستفادة بما هو موجود بإعادة تأهيل ورفع القدرة التصميمية لمصانع تدوير المخلفات بمراكز ومدن المحافظة في كل من أجا والسنبلاوين وبلقاس إلى جانب إنشاء مصانع جديدة منها مصنع سندوب، وكذا مصنع المنزلة وجاري التنسيق لإنشاء مصانع لخدمة المنطقة الجنوبية، هذا بالإضافة لإنشاء المدفن الصحي الهندسي على مساحة 50 فدانًا بناحية قلابشو لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كل المصانع بدائرة المحافظة والتخلص الآمن منها في خلايا مجهزة ومعزولة عن مفردات النظام البيئي لتكتمل بذلك منظومة المعالجة والتدوير وحتى يشعر المواطن بالجدوى من تطوير منظومة المخلفات البلدية.

جاءت أعمال المعاينة للمصنع المذكور بمشاركة وحضور المهندس ذكي مختار، رئيس قسم الميكانيكا بمديرية الإسكان والمهندسة أماني رجب، مدير المشروعات بمديرية الإسكان والمهندسة أمل القصبي، مدير إدارة الكهرباء بمديرية الإسكان والدكتور هدير فريد، مدير إدارة التخطيط بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة.