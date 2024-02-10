وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية

تفقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المدارس القبطية بإدارة شرق المنصورة التعليمية، حيث تفقد مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة الفرنسيسكان فشهد طابور الصباح بمدرسة العائلة المقدسة وتحية العلم وحضر الحصة الأولى بمدرسة الفرنسسكان، وهنأ الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، وأشاد بانتظام الدراسة والمدارس في أول يوم دراسي.

وانطلقت الدراسة صباح اليوم، بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس القبطية، على أن تنتظم الدراسة فى جميع المدارس غدًا الأحد، وشدد شعبان على ضرورة تحقيق الانضباط اليومي بالدراسة وتسليم الطلاب الكتب المدرسية والمتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن انتهاء إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني الأحد ١١ فبراير الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الفنى عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي دون تأجيل أو تأخير، مشددًا على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

وأوضح وكيل وزارة تعليم الدقهلية أنه قد تم الاستعداد للفصل الدراسى الثانى بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول، مضيفًا أن المدارس تعمل بشكل متواصل على معرفة احتياجاتها استعدادًا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، كما تم وضع جداول الحصص الدراسية، إضافة إلى توفير الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة، مؤكدًا أن المدارس قد تسلمت الكتب الدراسية.

ناصر شعبان