السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية

ناصر شعبان
ناصر شعبان

تفقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المدارس القبطية بإدارة شرق المنصورة التعليمية، حيث تفقد مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة الفرنسيسكان فشهد طابور الصباح بمدرسة العائلة المقدسة وتحية العلم وحضر الحصة الأولى بمدرسة الفرنسسكان، وهنأ الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، وأشاد بانتظام الدراسة والمدارس في أول يوم دراسي.

وانطلقت الدراسة صباح اليوم، بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس القبطية، على أن تنتظم الدراسة فى جميع المدارس غدًا الأحد، وشدد شعبان على ضرورة تحقيق الانضباط اليومي بالدراسة وتسليم الطلاب الكتب المدرسية والمتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن انتهاء إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني الأحد ١١ فبراير الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الفنى عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي دون تأجيل أو تأخير، مشددًا على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

وأوضح وكيل وزارة تعليم الدقهلية أنه قد تم الاستعداد للفصل الدراسى الثانى بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول، مضيفًا أن المدارس تعمل بشكل متواصل على معرفة احتياجاتها استعدادًا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، كما تم وضع جداول الحصص الدراسية، إضافة إلى توفير الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة، مؤكدًا أن المدارس قد تسلمت الكتب الدراسية.

ناصر شعبان
ناصر شعبان
ناصر شعبان
ناصر شعبان
الدقهلية المنصورة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

غدًا.. قطع المياه لمدة 12 ساعة فى مركز طلخا بالدقهلية

محافظ الدقهلية: افتتحنا 47 مسجدًا فى 2023 حتى الآن

"شباب الدقهلية" تختتم فعاليات الملتقيات البرلمانية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

مواطنو المنصورة عقب قرارات الرئيس: بنشكرك ودايما فى ضهرك

محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات برنامج "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

47 أستاذًا يحاضرون بالمؤتمر السنوي لـ"جراحة العظام" بطب المنصورة

محافظ الدقهلية: توفير مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الدقهلية: تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

إزالة "جسم غريب" من عين طفل فلسطينى بـ"طب طنطا".. وأمه تشكر الرئيس السيسى

انتحلت اسم شقيقتها.. السجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لربة منزل بالإسكندرية

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح