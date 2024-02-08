الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب الدقهلية" تختتم فعاليات الملتقيات البرلمانية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

جانب من فعاليات
جانب من فعاليات الملتقي

اختتمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، فعاليات الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والتى استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، بقاعة الاجتماعات بالنادى الاجتماعى باستاد المنصورة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ورندا البيطار مدير عام برلمانى الطلائع والشباب بالإدارة المركزية للتعليم المدنى بالوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وفريق العمل بالإدارة.

وأدار اللقاء الدكتور رأفت صبحى وكيل الوزارة، ورئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب، حيث استعرض محتوى جدول الأعمال لجلسة مجلس الشيوخ وكيفية تقييم أداء النائب وتوعية الناخبين لاختيار الأصلح.

وقال صبحي إن المشرع في 2014، منح كوتة ثابتة لذوى الهمم والشباب والمرأة والأقباط كما تحدث عن شروط وآليات إسقاط العضوية.

كما تم التدريب العملى من خلال ورش العمل على الجلسة البرلمانية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وإقامة جلسة برلمانية والتأكيد أن المقرر هو أحد موظفى الأمانة العامة للمجلس.

تفاصيل الجلسة

فيما بدأت الجلسة برئاسة النائب أحمد حفظى نائب النموذج رئيس الجلسة، وافتتح الجلسة وقامت المقرر هالة الشافعى بتلاوة الاعتذارات، وقام رئيس الجلسة بعرض طلبات المناقشة، وكذلك ردود الحكومة على تلك الطلبات من خلال ممثلين الحكومة من الوزراء، ثم طلب السيد رئيس الجلسة من رئيس لجنة المقترحات والشكاوى لعرض الاقتراحات برغبة المقدم من النواب.

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الإدارة المركزية للبرلمان وزارة الشباب الدقهلية المنصورة مجلس الشيوخ

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