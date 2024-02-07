الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات برنامج "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

ايمن مختار محافظ
ايمن مختار محافظ الدقهلية خلال ختام الفعاليات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات برنامج "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بصرف أجهزة تعويضية ومساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، ويهدف برنامج بالوعي إلى رفع مستوى الوعي لدى الفئات والأسر الأولي بالرعاية والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصاديًا، والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية من داخل الديوان العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رامونا كنعان  والدكتورة أمال ذكي  مستشاري وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، والدكتور  أحمد شاهين منسق وزارة التضامن لبرنامج وعي، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأشار المحافظ، الي أن من أولي أولويات فخامة الرئيس السيسي تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية وتمكينهم اقتصاديا من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة ومساعدات مؤسسة التكافل الاجتماعي بالإضافة إلى تقديم مشروعات لتوفير مصدر رزق لهم.

وثمن مختار، دور وزارة التضامن الاجتماعي علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ايمن مختار محافظ الدقهلية خلال ختام الفعاليات
ايمن مختار محافظ الدقهلية خلال ختام الفعاليات
ايمن مختار محافظ الدقهلية خلال ختام الفعاليات
ايمن مختار محافظ الدقهلية خلال ختام الفعاليات
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مصر رفع مستوى الوعي

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