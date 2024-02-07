محافظ الدقهلية: توفير مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، فاعليات برنامج "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"؛ لدعم الأسر الأولي بالرعاية، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الفئات والأسر الأولي بالرعاية والنهوض بأسرهم، بما يحقق التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصاديًا، والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية من داخل الديوان العام للمحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة رامونا كنعان ، والدكتورة أمال ذكي مستشاري وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، والدكتور أحمد شاهين منسق وزارة التضامن لبرنامج وعي، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.



تفقد محافظ الدقهلية ومرافقوه كافة الأنشطة التي يقدمها برنامج وعي، بالإضافة إلى تفقد سيارة الخدمات المتكاملة لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عيادات راعي مصر المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولي بالرعاية.



وأشار المحافظ إلى أن الرئيس السيسي أمر بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينهم اقتصاديًا؛ من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة ومساعدات مؤسسة التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم مشروعات لتوفير مصدر رزق لهم.

ووجه "مختار" بضرورة حصر كافة الأسر الأولي بالرعاية التي تحتاج إلي مساعدات وتوفير مشروعات تمكين اقتصادي لهم، لأن مشروعات التمكين الاقتصادي تضمن توفير مصدر رزق دائم لهذه الأسر بالإضافة إلي خلق وتوفير فرص عمل وتدوير عجلة الإنتاج، ما سيعود في النهاية بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

كما وجه المحافظ بوضع حلول خارج الصندوق للباحثين عن فرص عمل وربطهم بسوق العمل وتدريبهم علي متطلبات سوق العمل من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاع الخاص.



وثمن "مختار" دور وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم وتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



ومن جهته؛ أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن برنامج بالوعي مصر بتتغير يتم تنفيذه من خلال من خلال التدخلات التي ستنفذها مديرية التضامن الإجتماعي وتشمل برامج الحماية الاجتماعية ( تكافل وكرامة ومساعدات مؤسسة التكافل الاجتماعي، وبرامج الرعاية القافلة الطبية المتنقلة وتشمل تخصصات الكشف عن الرمد وامراض الاطفال والباطنة والعظام وصرف علاج بالمجان والاكتشاف المبكر للإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة وتسليم اجهزه تعوضية وبرامج التنمية فرصة والتمكين الاقتصادى تسليم عقود توظيف بشركات القطاع الخاص)، بالإضافة الي برامج تنمية الطفولة المبكرة والتربية الأسرية الإيجابية ومحو الأمية، وعروض مسرحية هادفة للتوعية بالقضايا المجتمعية كالزواج المبكر وختان الإناث والهجرة غير الشرعية والتعريف ببرامج وخدمات الوزارة المختلفة.

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