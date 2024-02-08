مواطنو المنصورة عقب قرارات الرئيس: بنشكرك ودايما فى ضهرك

قال عبدالله وجدى أحد أهالى مدينة المنصورة: “نشكر الرئيس السيسي على حزمة القرارات التى تنحاز دائما للشعب المصري”، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما وأبدا بيقف مع المواطنين في جميع الأزمات الاقتصادية.

ووجه وجدي، الشكر للرئيس على زيادة المرتبات قائلا: “إحنا دايما فى ضهرك ياريس وشكرا على اللى بتعمله معانا”، مشيرا إلى أن قرار زيادة المرتبات للموظفين والمعاشات وتكافل وكرامة، هو خبر أسعد الملايين، لما يقدمه الرئيس دائمًا للمصريين.

وقال أحمد رمزي، موظف، إن قرارات الرئيس تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين والمعلمين، مشيرا إلى أنها أسعدت الشعب المصرى كله، والزيادة الجديدة ستساعد المواطنين على سد احتياجاتهم.



‏قرارات الرئيس

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.