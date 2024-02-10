غدًا.. قطع المياه لمدة 12 ساعة فى مركز طلخا بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم غدًا الأحد، قطع المياه من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، عن بعض المناطق بمدينة ومركز طلخا؛ لتنفيذ أعمال صيانة على خط طرد محطة صرف رقم 4 قطر 500 مللي.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث أوضح التقرير أنه نظرا للقيام بأعمال الصيانة المشار إليها سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمركز طلخا وتشمل منطقة طريق بلقاس بالكامل وشارع العراقي وعزبة عربان باشا حتي المعهد الديني وطريق المقابر ومنطقة مصنع الغرباوي..



ووجه "مختار" رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى؛ حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية اتباع الأصول الهندسية الواجبة لأعمال الصيانة المشار إليها.



هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وكذا الوحدة المحلية المختصة، وأيضًا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق تلك المناطق؛ ضرورة العمل باتخاذ ما يلزمل لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.