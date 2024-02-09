محافظ الدقهلية: افتتحنا 47 مسجدا في 2023 وحتى الآن

استقبل الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ السيد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وأدوا صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة.

افتتاح 47 مسجدا في قرى الدقهلية

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال عام 2023 وحتى الآن بلغت 47 مسجدا بمختلف قرى ومدن المحافظة، ما يؤكد على عطاء أبناء هذه المحافظه العريقة وحبهم للخير، فضلا عن توزيع 57 ألف طن لحوم أضاحي وإطعام الطعام، و97 ألف شنطة سلع ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية مقدمة من وزارة الأوقاف.

ووجه مختار خالص الشكر والتقدير لمفتي الجمهورية ولوزير الأوقاف على حرصهم مشاركة شعب الدقهلية الاحتفال بعيدهم القومي كل عام.

وثمن محافظ الدقهلية دور وزارة الأوقاف وعلى رأسها الدكتور محمد مختار جمعة، في افتتاح العديد من المساجد ودور المجتمع المدني بالدقهلية.

وألقى خطيب الجمعة الشيخ أحمد شرف إمام، خطيب مسجد النصر بالمنصورة، خطبته تحت عنوان (جبر الخواطر وأثره في تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية).

الدكتور ايمن مختار