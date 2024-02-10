السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 700 طن مخلفات من شوارع الدقهلية

نظافة شوارع الدقهلية
نظافة شوارع الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية، بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.  

وأوضح "مختار"، أنه جرى رفع 480 طن مخلفات و120 طن تربة و100 طن مخلفات صلبة، وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج، وعلى الطرق بالمنطقة المركزية وزراعة الأشجار المثمرة بمدينة المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

128 معدة في حملة نظافة بالمنصورة

في السياق، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه جرى الاستعانة بـ128 معدة نظافة، وتكليف 314 عامل نظافة، في تنفيذ حملة نظافة مكبرة.

وفي ذات السياق، استمرت أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة، حيث تابع "مختار" جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بلقاس وميت غمر، والمطرية بإشراف رؤساء المراكز والمدن كل في نطاقه. 

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار اعمال الحملة المكبرة للنظافة المنصورة

الأكثر قراءة

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

رابط التقديم في وظائف البريد المصري.. شروطه وتفاصيله

أب يقتل نجله لتبوله على نفسه بالقاهرة.. قرار جديد من النيابة ضد المتهم

سيدة تقتل ابن أختها في دار السلام

الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لبدء الصوم الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلي لرفح

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة