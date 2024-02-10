رفع 700 طن مخلفات من شوارع الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية، بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وأوضح "مختار"، أنه جرى رفع 480 طن مخلفات و120 طن تربة و100 طن مخلفات صلبة، وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج، وعلى الطرق بالمنطقة المركزية وزراعة الأشجار المثمرة بمدينة المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

128 معدة في حملة نظافة بالمنصورة

في السياق، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه جرى الاستعانة بـ128 معدة نظافة، وتكليف 314 عامل نظافة، في تنفيذ حملة نظافة مكبرة.

وفي ذات السياق، استمرت أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة، حيث تابع "مختار" جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بلقاس وميت غمر، والمطرية بإشراف رؤساء المراكز والمدن كل في نطاقه.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.