محافظ الدقهلية: المنطقة اللوجيستية أول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، شيماء الصديق مدير عام المرافق بديوان عام المحافظة منسق مشروع المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة بالدقهلية، بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات بالمنطقة والتي تقام على طريق رافد جمصه بنطاق مركز طلخا بالمحافظة.

وأوضح مختار، أن المنطقة اللوجستية تقام على مساحة 51 فدانا باستثمارات تتخطى 3 مليارات جنيه وتتيح 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى، مشيرا إلى المشروع مستهدف تنفيذه على مرحلتين، الأولى تشمل مولات تجارية وسينيمات وملاهي وأماكن ترفيهية والمرحلة الثانية تضم مستشفى ومجمع مدارس وخدمات لوجيستية.

وقال إن المتابعة والمعاينة على الطبيعة تستهدف الوقوف على معدلات التنفيذ لجميع أعمال المشروع وموقف توصيل المرافق وتذليل أي معوقات طارئة للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية، موضحا أن المنطقة اللوجيستية تعتبر أول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا "مول المنصورة" ويتم تنفيذه طبقا لمعايير السلامة والصحة المهنية ويراعي المشروع كافة الأبعاد البيئية ويلبي احتياجات مواطني محافظة الدقهلية.

كما أضاف "مختار"، أنه تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق للمشروع بمعدلات تنفيذ تصل نسبتها إلى 100% حيث تم عمل محطة رفع صرف صحي خاصة للمشروع وتم توصيل المياه وأيضا تم عمل كابلات فايبر وجاري حاليا استكمال توصيل الغاز، كما بلغت نسب التنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع 55% من المرحلة الأولى والمقرر افتتاحها بنهاية العام الحالي وتشمل منطقة الفود كورت والهايبر التجاري.



وأكد مختار، أن التعاون والتنسيق مستمر مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع والأجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.



من جانبها قالت مدير عام المرافق منسق المشروع، إنه تم تنفيذ تغطية للمرور المائي بمحيط موقع المشروع لإظهاره بمظهر جمالي ويتم استغلال المساحة بزراعتها بزراعات جمالية لمراعاة الأبعاد البيئية كما تم تنفيذ خزان مياه للحرائق طبقا لمعايير الحماية المدنية.

وأضافت أن معدلات تنفيذ أعمال الإنشاءات تسير وفقا للمخطط لها، وأن المعاينة على الطبيعة لمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات بالمنطقة تمت بالتعاون مع شركة مراكز للتطوير العقاري المدير التنفيذي للمشروع من خلال فريق عمل بإشراف المهندس محمد عبدالعزيز مدير المشروع، كما أضافت أنه سبق لمحافظ الدقهلية عقد عدة اجتماعات من خلال الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بمشاركة وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركات المرافق ووكلاء وزارة التموين والزراعة والري ورئيس مركز ومدينة طلخا لتذليل كافة المعوقات للمشروع والتأكد من توصيل المرافق وإنجاز المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء منه.



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