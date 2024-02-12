الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بمدينة شربين في الدقهلية

المنزل المنهار
المنزل المنهار

كلف الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وإبراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات انهيار جزئي لإحدى المنازل القديمة بمدينة شربين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصا علي أروح المواطنين، حيث تبين أن المنزل مكون من دور أرضي وأول علوي تم سقوط سقف الدور الأول العلوي وكان خاليا تماما من السكان والدور الأرضي لم يحدث به أي انهيارات.


وأوضح "مختار" بأنه لم يتم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات الخاصة والعامة وتم التعامل الفوري مع الحادث من قبل كافة الأجهزة المعنية وإخلاء المنزل من السكان.


ووجه "المحافظ" رئيس مركز ومدينة شربين بفرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق عنه وإصدار قرار إزالة فورية له لوجود خطورة داهمة وإزالته علي الفور ونقل مخلفات الهدم من الموقع.


كما وجه "مختار" لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة عاجلة للأسرة المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم.


وأيضا وجه "المحافظ" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فورية لها وإخلائها من المواطنين.

IMG-20240212-WA0118
IMG-20240212-WA0118
IMG-20240212-WA0117
IMG-20240212-WA0117
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انهيار جزئي مدينة شربين

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: إنشاء مصنع على مساحة 30 فدانًا يستوعب إنتاج قش الأرز

محافظ الدقهلية: المنطقة اللوجيستية أول مول تجارى مفتوح بمنطقة الدلتا

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية

رفع 700 طن مخلفات من شوارع الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

عاجل.. "الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

أردوغان فى القاهرة.. ملفات الرئيس التركى فى أول زيارة لمصر منذ 12 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال