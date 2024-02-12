إنهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بمدينة شربين في الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وإبراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات انهيار جزئي لإحدى المنازل القديمة بمدينة شربين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصا علي أروح المواطنين، حيث تبين أن المنزل مكون من دور أرضي وأول علوي تم سقوط سقف الدور الأول العلوي وكان خاليا تماما من السكان والدور الأرضي لم يحدث به أي انهيارات.



وأوضح "مختار" بأنه لم يتم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات الخاصة والعامة وتم التعامل الفوري مع الحادث من قبل كافة الأجهزة المعنية وإخلاء المنزل من السكان.



ووجه "المحافظ" رئيس مركز ومدينة شربين بفرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق عنه وإصدار قرار إزالة فورية له لوجود خطورة داهمة وإزالته علي الفور ونقل مخلفات الهدم من الموقع.



كما وجه "مختار" لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة عاجلة للأسرة المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم.



وأيضا وجه "المحافظ" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فورية لها وإخلائها من المواطنين.

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