الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في كافة القطاعات في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023، حيث تابع "مختار" أعمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن ميت غمر وشربين والمنزلة.
 

وقال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فرد السن وتشغيله بشارع جسر النيل لاستكمال أعمال الرصف  بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام.

وأضاف أن رصف شارع جسر النيل يسهم في تحقيق  السيولة المرورية للتسهيل على سكان المدينة والمواطنين المترددين عليها، وإضفاء لمسة جمالية حيث يمثل شريان رئيسي داخل مدينة ميت غمر. 
 

كما قال إبراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين، إنه تم متابعة استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة شارع جواد حسنى حتى مزلقان دنجواى للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة لأعمال الرصف وإزالة كافة العقبات التي تعترض العمل وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للنهوض بمستوى المقدمة الخدمات للمواطنين وتم متابعة تنفيذ أعمال رصف شارع أبو الفضل علام داخل المدينه على مساحة ٢٥٠ متر طول × ١٠ متر عرض، وشارع السادات على مساحه ٢٠٠ متر طول × ٨ متر عرض وتم متابعه نسب التنفيذ على الطبيعة وكذا تم متابعة استئناف العمل بطريق أبو جلال /الصبريه لتمهيد الطريق وتوسعته لأعمال الرصف وإزالة جميع العقبات اولا بأول وتم ايضا التنسيق للبدء في أعمال التمهيد للرصف بقريه الحطبه وفقا للمواصفات القياسية تيسيرًا على المواطنين ولتحقيق السيوله المروريه على الطرق وتوفير حياة كريمة لأهالي القري..
 

وقال السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه تم المرور الميدانى على أعمال الرصف  الجارية بمنطقة الحمزاوي بالمدينة  لتذليل العقبات والتأكد من التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية المقررة.
 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية ميت غمر شربين

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