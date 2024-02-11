وكيل تعليم الدقهلية يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بمدارس إدارة طلخا التعليمية

تابع أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية انطلاق الدراسة بمدارس إدارة طلخا التعليمية ورافقه عماد الدومانى مدير إدارة طلخا التعليمية، حيث تفقد مدرسة الشهيد طه رضا أبو المعاطي ومدرسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة طلخا، وتفقد ديوان الإدارة التعليمية، حيث شهد طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمدرسة الشهيد طه أبو المعاطى.

وهنأ الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بانطلاق الفصل الدراسى الثانى، مؤكدا لأبنائه الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد والالتزام بالجضور والانتظام فى المدرسة، وتفقد الحصص الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات.

وشدد على تسجيل الغياب الإلكتروني من أول يوم وتسليم الكتب الدراسية للطلاب، وأكد على وضع القوائم وجدول الحصص بكل فصل دراسى وتوزيع الإشراف المدرسى، واختتم جولته بتفقد ديوان إدارة طلخا التعليمية وهنأ جميع العاملين بالإدارة بعودة الدراسة.

محافظ الدقهلية:انشاء مصنع علي مساحة 30 فدان يستوعب انتاج المحافظة من قش الارز

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم باللواء حسام جعفر مسئول الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار والوفد المرافق له وأحد المستثمرين اليمنيين وتم خلال اللقاء لبحث واستعراض تنفيذ مشروع مصنع لانتاج الاخشاب متوسطة الكثافة من قش الأرز.

وقال "مختار" إن المصنع المزمع تنفيذه علي مساحة 30 فدانا بمنطقة قلابشو ببلقاس يستوعب مليون طن قش ارز من محافظة الدقهلية باعتبارها اولي المحافظات الزراعية حيث تنتج 27٪ من انتاج الارز وقش الارز علي مستوي الجمهورية..

وأشار "مختار"ان المصنع يحقق الاستفادة الاقتصادية القصوي من قش الارز ويساهم في القضاء علي التعامل السلبي مع المخلفات الزراعية في مقدمتها قش الارز لتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وفي إطار الزيارة كلف "مختار" مسئولي ادارة البيئة وممثل مديرية الزراعة بالدقهلية لمرافقة ضيوف المحافظة في زيارة ميدانية للموقع المقرر انشاء المصنع علية بقلابشو ببلقاس وكذا زيارة ميدانية لمصنع المخلفات بسندوب للتعرف علي الطبيعة علي ما يتم علي ارض الدقهلية فيما يتعلق بمنظومة المخلفات والتعامل معها من خلال مصانع التدويرالتي تم تنفيذها.

حضر اللقاء باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية والدكتور عماد النجار مدير ادارة البيئة بديوان عام المحافظة والدكتوره اميره يوسف مدير مركز شبكات المرافق والدكتوره صفاء جمعه وكيل ادارة الشئون القانونية والاستاذ بدر السيد مدير ادارة التعاقدات بالمحافظة وسعد اسماعيل وكيل إدارة الأملاك وطه السباعي نائب رئيس مركز بلقاس.

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