الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: تطعيم 7500 نزيل بمنطقة إصلاح وتأهيل جمصة

التطعيم
التطعيم

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بالتعاون مع تمريض الادارة الصحية والمستشفى بجمصة، قامت بتطعيم 7500 نزيل ومجند وضباط من العاملين بمنطقة إصلاح وتأهيل جمصة بالجرعة الاولى ضد فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي.


وقالت الدكتورة ريهام الهراس، مدير إدراة مكافحة الفيروسات الكبدية أنه بالتنسيق مع القطاع الطبي لمنطقة سجون جمصة “1-2-3-4” والذين قاموا بحصر من لم يتم تطعيمهم من قبل ضد فيروس الالتهاب الفيروسي بي، وجرى على مدار أسبوع من الأحد 4 فبراير حتى الخميس 8 فبراير، وتم تطعيم  المستهدفين على ان يتم استكمال السلسلة التطعيمية بواقع 0 -1 -6 شهر طبقا للبروتوكول


وأشارت الهراس، إلى حجم التعاون الذي أظهره الفريق المكلف بالتطعيم لتوصيل الخدمة إلى المستحقين بالتطعيم من جميع فئات المجتمع للوصول إلى رؤية مصر 2030 لمصر خالية من الفيروسات المنقولة عن طريق الدم ومنها فيروس بي.

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شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية مكافحة الفيروسات الكبدية

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