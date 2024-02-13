الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حى غرب المنصورة يتابع خطة ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تابع أحمد عبد العظيم  رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الثلاثاء سير الأعمال بخطة الرصف ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، مع إيمان الخولى مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة علياء الوصيف مدير المشروعات، ومصطفى العراقي مسئول الطرق، حيث تم متابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها.

كما تم متابعة أعمال الترميم الجارى تنفيذها بشارع سكة سندوب، ابتداء من ميدان مشعل وصولا لشارع عبد السلام عارف،  حيث تم وضع الطبقة الأسفلتية،  فى إطار خطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى. 

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لأعادة  الشكل الحضارى لمدن المحافظة والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الاعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد أحمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة بأن متابعة المشروعات القائمة  تأتى للاطمئنان على تنفيذها طبقا" للمقايسات المعدة سلفا وبالجوده المطلوبه حفاظًا على أصول الدوله ولتعظيم الاستفاده منها طبقا للقانون ولتوجيهات المحافظ.

رصف الشوارع
رصف الشوارع
رصف الشوارع
رصف الشوارع
رصف الشوارع
رصف الشوارع
احمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة المنصورة رفع كفاءة الشوارع سندوب

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