رفع 6000 طن نفايات وقمامة في بلقاس بالدقهلية

بدأت أعمال حملة للنظافة ورفع القمامة في مركز ومدينة بلقاس بمشاركة 7 وحدات محلية، وصرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأنه تم رفع 6000 طن من النفايات الصلبة والقمامة والأتربة في مدينة بلقاس وقرية الجزائر التابعة لرئاسة المركز خلال اليوم الأول للحملة.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص أنه بالتعاون مع أحمد حمدي، نائب رئيس جهاز النظافة والتجميل، وخالد جلال، مدير عام المركبات، وفهمي علام ومحمد فارس من جهاز النظافة والتجميل، تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن شربين وبلقاس ومنية النصر ودكرنس والمنصورة وجمصة ونبروه لتنفيذ الحملة في بلقاس، بمشاركة 12 معدة نظافة تابعة للوحدات المحلية المشاركة، حيث تم رفع تراكمات النفايات الصلبة وبؤر تجمع القمامة في قرية الجزائر ومنطقة التعاون الزراعي وبجوار وحدة المرور في بلقاس.