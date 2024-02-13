الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 6000 طن نفايات وقمامة في بلقاس بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

بدأت أعمال حملة للنظافة ورفع القمامة في مركز ومدينة بلقاس بمشاركة 7 وحدات محلية، وصرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأنه تم رفع 6000 طن من النفايات الصلبة والقمامة والأتربة في مدينة بلقاس وقرية الجزائر التابعة لرئاسة المركز خلال اليوم الأول للحملة.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص أنه بالتعاون مع أحمد حمدي، نائب رئيس جهاز النظافة والتجميل، وخالد جلال، مدير عام المركبات، وفهمي علام ومحمد فارس من جهاز النظافة والتجميل، تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن شربين وبلقاس ومنية النصر ودكرنس والمنصورة وجمصة ونبروه لتنفيذ الحملة في بلقاس، بمشاركة 12 معدة نظافة تابعة للوحدات المحلية المشاركة، حيث تم رفع تراكمات النفايات الصلبة وبؤر تجمع القمامة في قرية الجزائر ومنطقة التعاون الزراعي وبجوار وحدة المرور في بلقاس.

الحمله المكبرة للنظافه أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية بلقاس

مواد متعلقة

إنهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بمدينة شربين في الدقهلية

محافظ الدقهلية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة

صحة الدقهلية: تطعيم 7500 نزيل بمنطقة إصلاح وتأهيل جمصة

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة للفصل الدراسى الثانى

جامعة سعودية تمنح الدكتور محمد غنيم جائزة "الريادة والابتكار"

محافظ الدقهلية: إزالة حالات بناء مخالف فى طلخا والسنبلاوين وشربين ونبروة

وكيل تعليم الدقهلية يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بمدارس إدارة طلخا التعليمية

محافظ الدقهلية: إنشاء مصنع على مساحة 30 فدانًا يستوعب إنتاج قش الأرز

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

اجتماع رباعى بالقاهرة اليوم لبحث التهدئة فى غزة

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟